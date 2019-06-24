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Путин соберет комиссию по военно-техническому сотрудничеству

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что этот понедельник у главы государства - день "без особо публичных мероприятий"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами.

"Президент начинает рабочую неделю в Москве, сегодня у него день без особо публичных мероприятий. Среди прочих совещаний он проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что во время этого заседания будет "традиционно краткая публичная часть".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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