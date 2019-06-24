Путин подписал указ об учреждении военного атташата при посольстве России в Катаре

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин постановил учредить аппарат военного атташе при посольстве России в Катаре. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"В целях обеспечения международной деятельности Министерства обороны РФ постановляю учредить аппарат военного атташе при посольстве РФ в Государстве Катар в следующем составе: а) военный (он же военно-воздушный и военно-морской) атташе; б) помощник военного атташе", - говорится в документе.

Указом поручается Министерству иностранных дел РФ произвести обмен нотами, которые составят соглашение о взаимном учреждении аппаратов военных атташе при посольстве РФ в Катаре и посольстве Катара в РФ.

Финансовое обеспечение расходных обязательств будет осуществляться за счет и в пределах бюджета Минобороны.

Договоренность об открытии аппаратов военных атташе России и Катара была достигнута во время визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Доху в 2017 году.