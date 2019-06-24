Боевого робота "Паладин" впервые покажут на "Армии-2019"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Боевой робототехнический комплекс "Паладин" будет впервые представлен холдингом "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) на форуме "Армия-2019" в рамках закрытого статического показа. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник госкорпорацией.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" впервые представит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" новейший робототехнический комплекс "Паладин". Конструкция боевой машины представляет собой необитаемый боевой модуль "Драгун" на роботизированном шасси БМП-3", - отмечается в сообщении.

Робототехнический комплекс будет оснащен двумя пушками калибра 100 мм и 30 мм и пулеметом калибра 7,62 мм. "Паладин" способен как действовать в автономном режиме (в этом случае он просчитывает маршрут и добирается до указанной оператором точки сам), так и управляться дистанционно.

Индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов отметил, что комплекс способен решать боевые задачи, в том числе "огневой поддержки подразделений, удержания плацдармов, прорыва линии обороны противника и транспортировки личного состава".

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.