В ходе проверки войск ЦВО ракетчики поразят цели из "Искандеров-М"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ракетная бригада, вооруженная комплексами "Искандер-М", завершила перебазирование в район боевого предназначения и нанесет удары по целям в Свердловской области в ходе внезапной проверки войск Центрального военного округа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны.

"Военнослужащие приступили к инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, организовали систему всестороннего обеспечения. В ходе проверки расчеты комплексов выполнят групповые и одиночные ракетные удары по целям, имитирующим командные пункты, аэродромы и другие критически важные объекты условного противника", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в настоящее время войска ЦВО, поднятые по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности, совершают марши в районы сосредоточения на штатной технике.

В Хакасии и Поволжье расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 соединений противовоздушной обороны выдвинулись в назначенные позиционные районы для отработки учебно-боевых задач по прикрытию важных государственных объектов от средств воздушного нападения.

Военнослужащие миротворческой бригады на полигоне под Самарой отработают учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, созданию буферных зон между противоборствующими сторонами.

О внезапной проверке

В понедельник в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ началась внезапная проверка войск и сил ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

"Проверка направлена на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", - отмечается в сообщении.

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба на территории более 35 полигонов. Проверка продлится до 28 июня.