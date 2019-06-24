Шойгу: военные РФ готовы оказывать помощь Египту в укреплении обороноспособности страны

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ готово оказывать помощь Египту в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил его глава Сергей Шойгу на встрече руководителей оборонных и дипломатических ведомств России и Египта в формате "2+2".

"Ближний Восток и Северная Африка по-прежнему остаются очагами напряженности в современном мире. До сих пор страны региона пытаются преодолеть последствия так называемой арабской весны, не утихают вооруженные конфликты в Сирии, Йемене и Ливии. Экономическая и социальная обстановка во многих государствах региона продолжает ухудшатся, с удовлетворением отмечаем, что Египет остается территорией стабильности", - сказал Шойгу.

Он отметил, что Россия призывает к урегулированию конфликтов на основе диалога. "Министерство обороны РФ готово и дальше оказывать помочь египетским партнерам в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - подчеркнул министр.