Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"

Мероприятие будет проходить с 25 по 30 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пятый Международный военно-технический форум "Армия-2019" открывается во вторник на территории подмосковного парка и конгрессно-выставочного комплекса (КВЦ) "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Форум будет проходить с 25 по 30 июня. Работа форума будет традиционно разделена на выставочную, демонстрационную, научно-деловую программы, также на его полях планируется ряд протокольных и культурно-массовых мероприятий. Первые три дня форум будет работать для специалистов и официальных делегаций, а с 28 июня и до закрытия "Армию-2019" смогут посетить все желающие. В этом году почти в два раза увеличена экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения российского производства. Более того, увеличится количество национальных экспозиций. Свои стенды и экспонаты планируют представить Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, а также Пакистан, Таиланд, Турция, ЮАР. По словам представителей Минобороны, в музейном комплексе парка "Патриот" будет представлена выставка, посвященная победе Красной армии над милитаристской Японией во Второй мировой войне.

Сирийская выставка будет расширена за счет авиационной составляющей. Так, на аэродроме Кубинка создана специализированная тематическая площадка "Хмеймим" о работе российских ВКС в Сирии. Гости увидят подготовку к боевому вылету Су-24 и Су-25 - обслуживание и подвеску вооружения в темпе, предусмотренном условиями боевых действий, а также мултимедиа-презентации с реальными сценариями обороны Хмеймима зенитными комплексами С-400, "Панцирь-С" и радиолокационной станцией "Подлет-К1", работающими "в связке". Новинки "Армии" По данным Министерства обороны России на форуме "Армия-2019" будут представлены 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее не демонстрировались. В статической экспозиции парка "Патриот" в этом году будут представлены новейшее самоходное артиллерийское орудие для ВДВ 2С41 "Лотос" и 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок", новые бронеавтомобили "Тигр Next" и "ВПК-Урал". Концерн "Алмаз-Антей" продемонстрирует около 10 новых образцов. Среди них - пусковые установки ЗРС С-350 "Витязь", пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей, а также боевая машина "Тор-М2" на специальном корпусном колесном шасси 8х8 Брянского автомобильного завода. Среди новинок ПВО будет и продукция других российский предприятий, например, новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" на шасси "Торнадо" и ЗРК "Сосна" в новом исполнении на базе БМП-3 - оба производства холдинга "Высокоточные комплексы". Кроме того, ожидается показ боевого модуля с 57-мм зенитной пушкой "Деривация" разработки ЦНИИ "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод"). Самые засекреченные образцы "Уралвагонзавод" традиционно представит только узкому кругу лиц в закрытых динамических и статических показах. Инженерная техника будет представлена машиной радиационной, химической и биологической защиты РХМ-8, автомобилем "Патруль" с легким минным тралом, многофункциональными робототехническими комплексами. Всего инженерные войска Вооруженных сил РФ представят более 60 образцов инженерной техники и приборов для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов. Ранее индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов также сообщал, что на "Армии-2019" будут представлены элементы экипировки будущего "Ратник-3". В частности, он упомянул новый шлем, бронежилет и транспортный жилет ("разгрузка"), активную гарнитуру защиты слуха, защитные очки и другое. Авиация Большинство самолетов и вертолетов будет представлено в авиационном кластере на аэродроме Кубинка. Хотя многие из представленных образцов уже стоят на вооружении и зарекомендовали себя в боевых условиях, ожидается ряд обновленных и модернизированных машин. Так, в закрытом ангаре ожидается демонстрация модернизированных с учетом сирийского опыта боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28Н. Ранее Минобороны России анонсировало также показ транспортно-десантного вертолета Ми-38Т для ВКС России. В КВЦ "Патриот" посетители смогут ознакомится с обликом перспективных беспилотных комплексов - среднего беспилотника "Корсар" и тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки компании "Сухой". В развитие темы беспилотных летательных аппаратов Ижевский электормеханический завод "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей") впервые на "Армии" представит мишенный комплекс "Адъютант" для тренировки расчетов ПВО. В составе комплекса - пять беспилотных мишеней, имитирующих различные средства воздушного нападения, от квадркоптеров до малозаметных крылатых ракет.

На эту тему История международного военно-технического форума "Армия"