В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщил во вторник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе первого этапа проверки будут выполнены нормативы по развертыванию пунктов управления и полевых лагерей, проверено состояние несения боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, организации всестороннего материально-технического обеспечения в полевых условиях", - указали в оборонном ведомстве.

Согласно данным Минобороны РФ, в завершении внезапной проверки с военнослужащими привлекаемых соединений и воинских частей будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, по результатам которых будет оценено каждое подразделение. Особое внимание будет уделено развертыванию командных пунктов и организации взаимодействия между соединениями.

"К мероприятиям проверки боевой готовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и подразделения РХБ защиты общевойскового объединения ВВО", - заключили в Минобороны.

О внезапной проверке боеготовности

С 24 по 28 июня в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента РФ Владимира Путина проводится внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. В полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба, будет задействовано более 35 полигонов.