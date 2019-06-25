Источник: российские бронеавтомобили превзошли американские в Узбекистане

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Бронеавтомобили с повышенной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) "Тайфун-К" российского производства превзошли боевики M-ATV в ходе сравнительных испытаний, проведенных вооруженными силами Узбекистана. Об этом ТАСС в ходе 5-го Международного военно-технического форума "Армия-2019" сообщил узбекский военно-дипломатический источник.

"Проведенные испытания показали, что российская машина отличается большей ремонтопригодностью, топливной эффективностью и боеготовностью. M-ATV, в частности, не очень успешно может применяться в горах, так как ее надежность и стоимость эксплуатации ощутимо выше по сравнению с российским образцом. У нее также меньше показатели мобильности и хуже возможности по перевозке людей и грузов", - сообщил узбекский источник, добавив, что вышеупомянутые бронемашины эксплуатируются в базовой версии без какого-либо боевого модуля.

По словам источника, ранее вооруженные силы Узбекистана получили несколько единиц бронемашин российского производства К-53949 "Тайфун-К", которые были переданы подразделениям специального назначения. "Эти бронемашины эксплуатируются в базовой версии без какого-либо боевого модуля" - добавил источник.

Боевая бронированная машина с колесной формулой 4х4 класса MRAP К-53849 разработа компанией "Ремдизель" и является первой российской платформой этого класса. На ее основе создано целое семейство техники - от медико-эвакуационной машины до самоходного противотанкового ракетного комплекса.

Форум "Армия-2019" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в период с 25 по 30 июня.