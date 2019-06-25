Концепт-проект экспедиционного корабля будет представлен на "Армии-2019"

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Крыловский государственный научный центр представит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" концепт-проект экспедиционного корабля. Об этом сообщил в интервью ТАСС научный руководитель центра Валерий Половинкин.

"Здесь представлен "десантник" [десантный корабль]. Мы этот "десантник" рассматриваем как экспедиционный корабль. В понятие "экспедиционный корабль" мы закладываем то, что он является платформой для создания кораблей, способных решать несколько основных задач", - сказал он.

Половинкин отметил, что "для нашего ВМФ создание экспедиционных кораблей - это новое направление". "Любое государство, которое использует военно-морской флот как элемент своей геополитики, такой класс кораблей должно иметь. Это и события в Сирии показали, это и другие события демонстрируют. Это действительно класс кораблей, который должен быть в составе ВМФ любого морского государства", - подчеркнул научный руководитель центра.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.