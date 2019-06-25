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Форум "Армия-2019"

На "Армии-2019" впервые представили российский беспилотник "Корсар"

Максимальная взлетная масса дрона составляет 200 кг

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Новейший российский беспилотный летательный аппарат "Корсар" впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

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Как говорится в сопроводительных материалах к "Корсару", он относится к классу разведывательных беспилотников малой дальности полета. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 200 кг, а дальность полета - 120 км. "Корсар" способен развивать скорость 120-150 км/ч на высоте полета до 5100 м. Продолжительность полета достигает 10 часов.

Беспилотник оснащен поршневым двигателем мощностью 50 л.с. В перспективе он получит силовую установку мощностью 70 л.с.

Форум "Армия-2019" открывается во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Теги
РоссияФорум "Армия-2019"
Форум "Армия-2019"
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