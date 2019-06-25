На "Армии-2019" представили радиоуправляемую модель беспилотника "Охотник"

На эту тему

Модель, выполненная, предположительно, в масштабе 1:16, представлена в павильоне новых российских вооружений и военной техники, расположенном на открытой статической экспозиции форума. Она оснащена блоком дистанционного управления с фиксированной антенной.

По сравнению с ранее опубликованными в интернете предположительными фотографиями БЛА "Охотник", у модели изменена форма шасси.

Согласно данным, представленным в ходе форума "Армия-2019", БЛА "Охотник" предназначен для нанесения ударов по объектам противника. Его длина составляет 19 м, а размах крыла - 14 м.

Форум "Армия-2019" проходит в парке "Патриот" в Кубинке в период с 25 по 30 июня.