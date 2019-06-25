КРЭТ представит новейшие системы для беспилотников на форуме "Армия-2019"

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) представит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" новейшее бортовое оборудование для беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов. Об этом на форуме в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора АО "КРЭТ" Владимир Зверев.

"Предприятие АО "АП-Восход" (дочернее предприятие КРЭТ) продемонстрирует универсальную систему измерения воздушных параметров с использованием многофункциональных сферических приемников воздушных давлений и новую уникальную систему измерения высотно-скоростных параметров для беспилотных летательных аппаратов и перспективных скоростных вертолетов", - сказал он.

Кроме того, другая "дочка" концерна АО "КБПА" в составе единой экспозиции КРЭТ продемонстрирует ряд новинок, применяемых в электроприводах автоматического управления беспилотников и интегрированную пилотажно-навигационную систему, не уступающую зарубежным аналогам по всем характеристикам и имеющую более низкую стоимость.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.