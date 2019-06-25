Делегации 120 стран принимают участие в форуме "Армия-2019"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Делегации 120 государств приехали на Международный военно-технический форум "Армия-2019", в том числе под руководством более 40 министров обороны и начальников Генштабов. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"120 государств подтвердили участие в форуме своих делегаций: 41 высокого уровня - министры обороны и начальники Генштабов, 16 - на уровне экспертов, 63 - на уровне представителей иностранных посольств", - сообщили в военном ведомстве.

По информации Минобороны, на форуме представлено 10 национальных экспозиций (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые - Таиланд и ЮАР).

Места проведения форума

Основная программа форума в этом году будет проведена в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино общей площадью 257,6 тыс. кв. м и озере Комсомольском. Мероприятия форума пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, показ образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Военно-морского флота - в городе Кронштадте.

"В форуме участвуют около 1300 предприятий, которые представляют более 27 тыс. экспонатов, в том числе 361 единица вооружения военной и специальной техники из наличия Минобороны России. Для динамического показа из наличия Минобороны России задействуется 304 единицы ВВСТ, а также 27 образцов вооружения и техники от 16 предприятий промышленности", - сообщили в военном ведомстве.

Для динамического показа задействуются наземный (трасса танкового биатлона полигона Алабино и многофункциональный огневой центр парка "Патриот"), водный (озеро Комсомольское) и воздушный кластеры (демонстрационная база аэродрома Кубинка). "В этом году, кроме того, дополнительно используются две дополнительных площадки - на полигоне Алабино площадка с трассой для показа скоростных и маневренных возможностей колесных мототранспортных средств различного типа и на аэродроме Кубинка площадка для демонстрации возможностей беспилотных летательных аппаратов", - добавили в министерстве.

Научно-деловая программа форума предусматривает проведение более 170 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества.

Суммарная посещаемость форума, по прогнозу организаторов, как и в 2018 году, превысит 1 млн человек.