Ростех впервые показал новый легкий боевой модуль "Нарцисс" на "Армии-2019"

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) впервые представил новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс" калибра 12,7 мм на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой госкорпорации.

"Боевой модуль оснащен крупнокалиберным пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм и современным оптико-электронным прицельным комплексом, позволяющими вести огонь по наземным и воздушным целям. "Нарцисс" обнаруживает, распознает и осуществляет автоматическое сопровождение целей на расстоянии до 10 тыс. м", - сообщили в Ростехе.

Модуль отличается многоканальным прицелом с независимой линией визирования. Это повышает точность стрельбы, особенно в движении, а также позволяет поражать малоразмерные воздушные цели на дистанции до 1500 м.

"Наличие цифрового интерфейса позволяет по требованию заказчика без доработки интегрировать в нее дополнительные системы, такие как метеорологические датчики, дополнительные рабочие места операторов, системы навигации и топографической привязки", - приводят в пресс-службе слова индустриального директора Ростеха Сергея Абрамова.

"Нарцисс" предназначен для оснащения разведывательных, патрульных и боевых бронемашин, а также стационарных огневых точек. Управление дистанционное изнутри бронекорпуса машины, либо с поста управления в случае стационарного размещения.

Форум "Армия-2019" открывается во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.