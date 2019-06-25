Контракт на производство боеприпасов для российских Су-57 подпишут в ближайшее время

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Контракт на производство боеприпасов для истребителей пятого поколения Су-57 планируется подписать в ближайшее время. Об этом ТАСС во вторник в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия-2019" сообщил глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"У нас контракт на средства поражения для Су-57 скоро будет подписан", - сказал Обносов, добавив, что наладить их производство позволяет опыт боевого применения новейших российских истребителей в Сирии.

"Подписывать контракт на один самолет без современных средств поражения было бы неправильно, мы бы вернулись на 10-15 лет назад. Это все делается в комплексе", - отметил он.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Форум "Армия-2019" открывается во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

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