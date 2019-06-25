Ростех создал новую систему наведения для РСЗО

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Ростех создал систему наведения для реактивных систем залпового огня (РСЗО), которая повышает точность снарядов до 10 м. Система впервые демонстрируется на форуме "Армия-2019", говорится в сообщении корпорации, распространенном во вторник.

"Госкорпорация "Ростех" представила новую систему наведения для 122-миллиметровых реактивных снарядов РСЗО, состоящих на вооружении российской армии. Разработка, получившая имя ОУ-122, повышает точность стрельбы до 10 м", - отмечается в релизе.

По данным Ростеха, система наведения ОУ-122 позволяет автоматически определять местоположение и оптимальную траекторию для 122-миллиметровых реактивных снарядов РСЗО. Точное наведения обеспечивается путем коррекции данных инерциальной навигационной системы, управляющей снарядом, сигналами спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

Отсек управления ОУ-122 полностью совместим с различными модификациями 122-миллиметровых снарядов РСЗО, такими как "Торнадо-Г", "Торнадо-С", "Град". Устройство устанавливается на штатный взрыватель непосредственно перед боевым применением. Доработка снаряда не требуется.