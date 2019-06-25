На "Армии-2019" представили серийный Ми-28НМ и модернизированный Ка-52

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) представил первый серийный боевой вертолет Ми-28НМ и модернизированный с учетом сирийского опыта Ка-52 в авиакластере Международного военно-технического форума "Армия-2019" на аэродроме Кубинка. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представляет на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" новейший ударный вертолет Ми-28НМ и разведывательно-ударный вертолет Ка-52, доработанный с учетом опыта боевого применения. Представленный на форуме Ми-28НМ является первым серийным образцом модернизированного "Ночного охотника", - сообщили в холдинге.

Модернизированный "Ночной охотник" отличается увеличенной дальностью поражения целей, расширенным комплектом вооружения, дублированными органами управления, а также новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, значительно упрощающего работу экипажа. Кроме того, вертолет получил новые приборы ночного видения, которые "позволяют выполнять боевые задачи круглосуточно и распознавать цели на больших дистанциях".

В пресс-службе также сообщили, что представленный на статической экспозиции аэродрома "Кубинка" серийный вертолет Ка-52 доработан с учетом полученного опыта боевого применения. "Внесенные в конструкцию изменения позволили повысить автономность вертолета и увеличить дальность распознавания целей", - пояснили в "Вертолетах России".

В мае президент России Владимир Путин распорядился к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных Ми-28НМ. Также в мае заместитель министра обороны Алексея Криворучко сообщил, что Минобороны России планирует заключить контракт на поставку 114 модернизированных вертолетов Ка-52 уже в 2020 году.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.