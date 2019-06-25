"Военторг" организует для гостей "Армии-2019" более 200 пунктов торговли и питания

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. "Военторг" на форуме "Армия-2019" организует комплекс из 200 объектов торговли и услуг в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Для участников и посетителей форума ежедневно будут работать более 200 объектов питания и торговли, среди которых столовая "Вежливые люди", кафе "С-300", концептуальный ресторанный дворик "Блин дашь!", а также разнообразные объекты уличного фуд-корта с широким выбором блюд: трофейный бургер, хот-доги, свежая выпечка, горячая кукуруза, мороженое и квас "Армейский", - рассказали в военном ведомстве.

Также на всей территории форума установлено более 70 вендинговых аппаратов, ассортимент большей части которых состоит из продукции собственных торговых марок "Военторга": лимонады, квас, вода, протеиновые батончики, мюсли.

Кроме того, в этом году на площадке перед выставочным павильоном D организован "Армейский дворик", где можно попробовать солдатскую кашу с тушенкой из полевой кухни, плов и блюда на мангале. Для маленьких посетителей "Армии-2019" оборудована игровая зона с аквагримом и батутом в виде танка.