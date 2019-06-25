Группировку российских войск в Крыму усилит десантно-штурмовой полк

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, он станет уже третьим таким полком в ее составе. Об этом сообщил ТАСС во вторник в ходе форума "Армия-2019" глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

"Сейчас в Крыму дислоцируется отдельный десантно-штурмовой батальон 7-й десантно-штурмовой дивизии. На его базе в последующем будет сформирован 97-й полк 7-й дивизии", - сказал он.

В настоящее время в составе дислоцированной в Новороссийске 7-й десантно-штурмовой дивизии имеется два десантно-штурмовых полка.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.