Модернизированный комплекс связи для ВМФ прошел госиспытания

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Модернизированный многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС для надводных кораблей и подлодок прошел государственные испытания. Об этом рассказал ТАСС во вторник представитель ПАО "Интелтех" (входит в "Росэлектронику") на форуме "Армия-2019".

"Комплекс прошел государственные испытания на Балтийском флоте ВМФ России и был модернизирован в соответствии с требованиями заказчика. Сейчас идет процесс получение литеры "О1", - сказал он.

Как пояснил представитель компании, в рамках модернизации в комплексе была усилена защита от кибератак. МИКС позволяет предоставлять все услуги связи и телекоммуникации: громкоговорящая связь, боевая трансляция, видеоконференция, аудиоконференция, передача сообщений, файлов. За пределами корабля МИКС поддерживает телеграфную и телефонную связь, видео-конференц-связь, обмен данными и файлами. В комплекс входят "умные браслеты" для биометрического контроля экипажа: пульс, давление, температура, активность человека, местоположение.

Комплекс МИКС благодаря модульности решений может использоваться на кораблях различных рангов и классов, а также применяться в гражданской сфере на транспортных и промышленных объектах. Комплекс представлен на стенде холдинга "Росэлектроника" на форуме "Армия-2019".