Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" усилили систему ПВО при внезапной проверке боеготовности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Дивизионы зенитных ракетных систем С-300 и зенитных ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" усилили систему противовоздушной обороны войск и сил Центрального военного округа (ЦВО), поднятых по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщил в среду Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Пять дивизионов с системами С-300 и два дивизиона, вооруженных зенитными ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С" из состава дивизий 14 армии ВВС и ПВО ЦВО совершили марши на запасные позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах", - отметили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, расчеты зенитных ракетных комплексов отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЦВО, принимающих участие в мероприятиях внезапной проверки боеготовности в регионах Сибири, Урала и Поволжья.

Ранее в ведомстве сообщали, что военнослужащие ЦВО в рамках проверки применили новую систему защиты полевых командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов с использованием ЗРПК "Панцирь-С1", ПЗРК "Игла" и комплексов радиоэлектронной борьбы "Житель" и "Красуха-С4".

О внезапной проверке боеготовности

С 24 по 28 июня в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента РФ Владимира Путина проводится внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. В полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба, будет задействовано более 35 полигонов.