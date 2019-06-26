В "Рособоронэкспорте" заявили, что практически прекратили сотрудничество с Западом

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) практически прекратил сотрудничество с Соединенными Штатами и странами Западной Европы. Об этом ТАСС на пятом международном форуме "Армия-2019" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы практически прекратили сотрудничество со странами Западной Европы, с США", - проинформировал Михеев.

По его словам, из-за прекращения этого сотрудничества пострадал ряд других стран. "Взять, к примеру, Афганистан, для которого Пентагоном были закуплены вертолеты Ми-17, до сих пор очень успешно эксплуатируемые афганскими вооруженными силами. Теперь США приняли решение поставить афганцам свои вертолеты Black Hawk, которые по своей транспортной производительности и условиям применения уступают российским вертолетам Ми-17", - отметил глава "Рособоронэкспорта".

По мнению Михеева, санкции, введенные США и странами Западной Европы, будут сохраняться на протяжении длительного времени.

"К сожалению, сейчас мы не наблюдаем позитивных перемен. Россия призывает США и другие страны к объективному подходу и пересмотру своих решений. Все когда-то заканчивается, надеемся, и это пройдет. А пока мы научились работать в новых, хоть и сложных для себя, условиях", - подытожил он.

Минфин США в апреле 2018 года объявил о введении нового пакета санкций, в который попали 38 российских физических и юридических лиц, в том числе "Рособоронэкспорт", "Российская финансовая корпорация" и "Русал".

О форуме

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.