Россия получила заявки от инозаказчиков на комплексы ПВО "Тор" и "Викинг"

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Россия получила ряд заявок от иностранных заказчиков на поставку комплексов ПВО "Тор-М2Э" и "Викинг" ("Бук-М3Э"). Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2019" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Заявки на комплексы поступали и находятся в стадии рассмотрения. Но до заключения контрактов на поставку говорить о конкретных странах и сроках преждевременно, это предмет ведущихся переговоров", - сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в целом "Тор-М2Э" и "Викинг", представлявшиеся на различных выставках, вызвали значительный интерес у ряда потенциальных иностранных заказчиков.

Комплекс "Бук-М3Э", также известный как "Викинг", является новейшим зенитным ракетным комплексом средней дальности четвертого поколения. "Тор-М2Э" - ЗРК ближнего действия. Обе системы разработаны в концерне ПВО "Алмаз-Антей" и стоят на вооружении российской армии.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.