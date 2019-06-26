Новая боевая разведывательная машина представлена на форуме "Армия-2019"

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые представил широкой публике специальную боевую разведывательную машину (СБРМ) на форуме "Армия-2019". Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Разведывательный автомобиль успешно прошел государственные испытания и уже получил всю разрешительную документацию для экспорта", - отмечается в сообщении.

СБРМ разработана на базе бронеавтомобиля "Тигр", она обеспечивает обнаружение неподвижных или движущихся целей на расстоянии до 10 км. Информация о них передается в пункт управления. Входящий в комплектацию машины беспилотник позволяет получать информацию о более отдаленных участках. Интегрированная система управления вооружением позволяет автоматически наводить оружие на выделенную на электронной карте цель и вести огонь на дальности до 1,5 км.

"СБРМ создает цифровую карту местности, в режиме реального времени отслеживает потенциальные цели и поражает их. В числе преимуществ этой техники - сниженное энергопотребление и уменьшение объема оборудования за счет применения новейших технологий", - сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Машина уже поставляется Росгвардии.