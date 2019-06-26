Россия и Белоруссия подписали контракт о поставках комплектующих для РЛС "Противник-Г"

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Дополнительные комплектующие для радиолокационных станций "Противник-Г", стоящие на боевом дежурстве в Белоруссии, будут поставлены российской стороной в соответствии с контрактом, подписанным в ходе форума "Армия-2019". Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Белоруссии, опубликованном на сайте ведомства.

"Заключенные контракты касаются капитального ремонта авиационных двигателей для самолетов Ил-76МД, а также поставки дополнительных комплектующих для радиолокационных станций "Противник-Г", несущих боевое дежурство по охране государственной границы Беларуси в воздушном пространстве", - отмечается в сообщении.

Контракт о поставке первого комплекта РЛС "Противник-Г" был заключен между российским концерном "Алмаз-Антей" и Минобороны Белоруссии в августе 2015 года. РЛС поступила в Вооруженные силы Белоруссии в августе 2016 года. Она способна одновременно сопровождать до 200 целей на высоте до 150 км и дальности до 450 км.

В июле 2017 года стороны договорились о поставке в Белоруссию еще двух РЛС "Противник-Г". Как сообщил в апреле нынешнего года заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Гурцевич, в текущем году планируется поставка в Белоруссию очередной РЛС "Противник-Г".