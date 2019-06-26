Члены Думы обсудят на "Армии-2019" законы о навигационном обеспечении системы обороны РФ

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне проведет в среду на форуме "Армия-2019" заседание по совершенствованию законодательной базы, регламентирующей навигационное обеспечение системы управления обороной РФ. Об этом сообщил журналистам начальник управления научно-технической деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

"Будет проведено заседание комитета Государственной Думы РФ по обороне, посвященное рассмотрению и согласованию предложений по совершенствованию законодательной базы, регламентирующей топогеодезическое и навигационное обеспечение системы управления обороной и безопасностью государства, и исходных данных для построения перспективной структуры топогеодезического и навигационного обеспечения", - сказал Гончаров.

Он также сообщил, что в среду на форуме под руководством заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова будут проведены четыре конференции, посвященные вопросам развития военно-строительного комплекса, на которых рассмотрят вопросы использования современных технологии "быстрого" строительства, применения новых строительных материалов, а также развития инженерных систем и оборудования жизнеобеспечения объектов военной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках форума планируются встречи начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба Шри-Ланки, а также заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с начальниками генеральных штабов Мьянмы, Папуа - Новой Гвинеи и Уганды.

Динамическая программа

Гончаров сообщил, что посетители второго дня форума получат возможность посетить учебно-тренажерные комплексы Вооруженных сил РФ, объекты многофункционального огневого центра, объекты центра военно-тактических игр и другие.

"В рамках проведения демонстрационной программы участники и гости форума могут увидеть презентацию 15 оборудованных галерей нового стрелкового центра, в которых предусмотрена возможность работать любыми видами стрелкового и гранатометного вооружения в любое время суток и в любых погодных условиях с дальностью от 50 м до 2 км", - сказал генерал-майор.

По его словам, показ боевых возможностей военной техники и перспективных образцов стрелкового и гранатометного оружия тульских оружейников будет организован и для журналистов.

"Ярким дополнением динамической программы станет конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами "Дронбиатлон-2019", который сегодня пройдет на озере Комсомольском полигона Алабино", - добавил Гончаров.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.