Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Контракт на строительство под Севастополем радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж-СМ" национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет заключен в течение 2019 года, сдать станцию заказчику планируется к концу 2020 года. Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах форума "Армия-2019".

"Контракт на строительство РЛС "Воронеж" заключат в течение 2019 года", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил ТАСС, что, согласно имеющимся планам, РЛС "Воронеж-СМ" должна быть построена в Крыму до конца 2020 года. На возведение данной станции требуется около полутора лет. "К декабрю 2020 года станция в Крыму должна быть сдана", - сказал он, добавив, что в случае задержки подписания контракта сроки сдачи станции будут перенесены.

Станции СПРН решают задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории ракет для предупреждения об ударе по пунктам государственного и военного управления. Они также выдают данные о космических объектах для контроля космического пространства. Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж".

В настоящее время четыре новых РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской и Иркутской областях и Краснодарском крае. Еще три новых РЛС "Воронеж" приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области.

РЛС "Воронеж-СМ" - перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей. Индекс означает длину волн, на которых работает станция: СМ - сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.