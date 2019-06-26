Россия заключит в 2019 году новые экспортные контракты на ударные вертолеты

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Россия подпишет в 2019 году новые контракты с инозаказчиками на поставку своих ударных вертолетов. Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Междунароном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Себя неплохо зарекомендовали [по итогам применения в Сирии] вертолеты Ка-52 и Ми-28Н. У нас есть на сегодняшний день заказы и в активной фазе переговоры. В этом году мы однозначно по вертолетной технике подпишем новые контракты", - сказал Михеев.

Гендиректор добавил, что по итогам сирийской кампании также были заказы на истребители-бомбардировщики Су-32 (экспортный вариант Су-34), большой интерес проявляют потенциальные покупатели к комплексу ПВО "Панцирю-С1".

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

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