В Минобороны заявили о необходимости адекватно оценить исходящие от кибератак угрозы

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Необходимо оценить угрозы для общества от информационных атак и адекватно на них реагировать. Об этом заявил в среду первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума "Армия-2019".

Цаликов рассказал участникам круглого стола об информационной политике США.

"Джон Болтон, помощник президента США, обвинил предыдущую администрацию во главе с [Бараком] Обамой в пассивности и бездействии в киберпространстве, но администрация во главе с Дональдом Трампом, по словам Болтона, переломила ситуацию и, прежде всего, начала активно вести наступательные операции в киберпространстве", - сказал первый замминистра.

Он отметил, что эти операции касаются как воздействия на сознание и психологию человека, так и техногенной сферы.

При этом кибервойска США получили право на атаку без санкции президента и на соцсети, и на энергетические системы.

"От нас зависит, отреагируем ли [мы] на те вызовы и угрозы, которые стоят перед обществом сегодня. Ведь правильное диагностирование - первый шаг к излечению", - подчеркнул первый замглавы военного ведомства.

"Конечно, это не означает, что мы собираемся затеять войну в киберпространстве. Это означает, что мы должны адекватно оценить угрозу (ученые, журналисты, военные) и адекватно себя самоорганизовать", - подытожил первый замминистра.