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Форум "Армия-2019"

В Минобороны отметили усиление информационного давления для дискредитации ВС России

Глава Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорь Конашенков заявил, что система массовой информации стала сферой очень серьезного противостояния

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ отмечает усиление информационного давления, направленного на дискредитацию деятельности армии России, информационная среда стала сферой очень серьезного противостояния. Об этом сообщил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума "Армия-2019".

"Исторически так сложилось, что российская армия является становым хребтом общества. Безусловно, не всех устраивает, что российское общество уверено в боеготовности и боеспособности армии. Нужно признать, что в последние годы усиливается информационное давление, направленное на дискредитацию всей той огромной работы, которая ведется по укреплению армии России", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния".

"Более того, информация - в умелых руках и при соответствующих ресурсах - превратилась в мощное и разрушительное оружие. Против нашей страны и в частности против Вооруженных сил скоординированно и одновременно по нескольким направлениям реализуется комплекс мероприятий: информационно-пропагандистских, информационно-психологического воздействия, информационного противоборства", - подчеркнул генерал-майор.

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