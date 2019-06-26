Минобороны располагает данными о готовящихся в СМИ вбросах против военного руководства РФ

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ располагает информацией о готовящихся в СМИ кампаниях против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума "Армия-2019".

"Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться. При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства", - сказал Конашенков.

Он отметил, что военное ведомство привержено честной и открытой работе. "Но те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа", - подчеркнул генерал.

Он также сообщил, что у военного ведомства на сегодняшний день есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров. "Осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации - в первую очередь персональной", - добавил генерал.

Дискредитация политики РФ в странах постсоветского пространства

Агентство США по глобальным медиа вкладывает десятки миллионов долларов в год на дискредитацию российской политики в странах постсоветского пространства, отметил Конашенков. Речь идет в том числе в Грузии, Молдавии, Украине.

"Примером того, как из единого центра координируется подрывная работа в медиасфере, может служить деятельность Агентства США по глобальным медиа. Согласно официальной информации, эта правительственная организация с бюджетом не менее $800 млн в год должна доносить так называемую правдивую информацию людям во всем мире, якобы в поддержку демократии и свободы. На самом же деле одна из основных задач агентства - дискредитация российской политики среди населения России и бывших советских республик", - сказал он.

"На финансирование подконтрольных агентству ресурсов "Голос Америки" и "Радио Европы" (оно же радио "Свободная Европа") только в странах СНГ ежегодно тратятся десятки миллионов долларов", - подчеркнул официальный представитель Минобороны.

Он отметил, что только на реализацию этих целей в России направляется более $14 млн в год, в Грузии, Молдавии и на Украине - более $20 млн.

При этом через дипломатические представительства в странах СНГ оказывается всевозможная помощь местным неправительственным организациям, осуществляется финансирование СМИ, которые называют себя независимыми, но продвигают западную позицию.

"Кроме того, молодым журналистам и блогерам, общественным активистам предоставляется возможность обучения в зарубежных учебных заведениях, прохождения курсов и стажировок. В отдельных случаях происходит их переманивание на свою сторону вплоть до предоставления вида на жительство в зарубежных государствах. Читатели подчас даже не догадываются, что авторы этих публикаций постоянно живут и работают за границей", - рассказал генерал.

Журналистские проекты с антироссийсим уклоном

Западные страны оказывают активную поддержку любым антироссийским проектам в области расследовательской журналистики, отметил Конашенков.