На форуме "Армия-2019" впервые представили вертолет Ми-38Т

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Опытный образец новейшего транспортно-десантного вертолета Ми-38Т прибыл на аэродром Кубинка для участия в форуме "Армия-2019". Об этом в среду сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"Вертолет представлен на статической экспозиции холдинга "Вертолеты России". В настоящее время первый серийный образец Ми-38Т завершает комплекс летных испытаний перед поставкой Министерству обороны РФ", - сообщили в пресс-службе холдинга.

По словам представителей холдинга, после того, как машину передадут военным, она присоединится к программе совместных специальных летных испытаний, по итогам которых Ми-38Т примут на вооружение.

Ми-38Т - транспортно-десантный вертолет, созданный на базе сертифицированного гражданского Ми-38. Вертолет дооснащен для решения десантных и транспортных задач. В конструкции машины предусмотрена возможность переобородувания в санитарный вариант, а также установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.