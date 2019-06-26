В ФСВТС заверили, что контракт на поставку С-400 в Турцию будет выполнен до конца года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию будет выполнен до конца года. Об этом сообщили в среду журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.
"Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца текущего года", - сказали в ведомстве, коснувшись соответствующего вопроса.
Там отметили, что контракт исполняется в соответствии с согласованными сторонами сроками. В службе добавили, что, "как неоднократно заявляли турецкие официальные лица, отгрузка техники может начаться уже в следующем месяце".
Ранее на форуме "Армия-2019" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что отгрузка зенитных ракетных комплексов С-400 Турции начнется в июле, степень готовности к поставкам составляет 99%. Он добавил, что контракт будет реализован в рекордные сроки.
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.
Контракт с Индией
В ФСВТС также сообщили, что вопрос с оплатой индийской стороной ранее подписанного контракта на поставку С-400 решен, их отгрузка в Индию должна начаться после 2020 года.
"Поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Индию предполагается начать в согласованные с партнерами сроки после 2020 года. Вопросы с оплатой по контракту решены", - сказали в ведомстве.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд, что вызвало серьезное недовольство у США. Вашингтон грозит Нью-Дели санкциями за покупку российской военной техники в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.
Система С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.