Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"26 июня 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сказал он.

Бакин также отметил, что в Сирии сохраняется вероятность провокаций со стороны боевиков с инсценировкой применения отравляющих веществ.

"Сохраняется вероятность провокаций со стороны боевиков террористических организаций с инсценировкой применения отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации с целью обвинения правительственных войск в использовании химического оружия против мирных граждан", - добавил он.

Представители Центра по примирению провели гуманитарную акцию в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром проведено 2149 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 3448 тонн.