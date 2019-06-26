Путин посетит форум "Армия-2019" и прием в Кремле в честь выпускников военных вузов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг посетит международный военно-технический форум "Армия-2019" в Подмосковье, а также традиционный прием в Кремле в честь выпускников военных вузов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Прием в честь выпускников высших военно-учебных заведений проводится в Кремле ежегодно. В этот раз на него приглашены 800 лучших выпускников 59 вузов Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии и ФСИН России. "Наряду с российскими военнослужащими на приеме будут присутствовать 40 иностранных военнослужащих - выпускников вузов Минобороны России", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Традиция проводить такие приемы была заложена в 1935 году и прерывалась только на период с 1941 по 1957 годы. Как правило, на таких мероприятиях президент обращается с речью к выпускникам, в которой поздравляет их с окончанием учебы и очерчивает круг задач, стоящих перед вооруженными силами, правоохранительными органами и спецслужбами.

Инновационные оборонные разработки

Также в четверг президент посетит парк "Патриот" в Кубинке, где в его присутствии "пройдет церемония обмена соглашениями, подписанными в рамках форума ["Армия-2019"]", сообщила пресс-служба. Как заявил в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, по итогам форума "Армия-2019" Россия подпишет более 10 экспортных контрактов на сумму свыше $350 млн.

На форуме глава государства также "осмотрит экспозиции инновационных разработок в военной области и образцы высокотехнологичной спецтехники военного, двойного и гражданского назначений", отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании этого года он продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса "Авангард" и о том, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре. Глава государства также сообщил об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут "ритмично, без сбоев, по плану".

Во время очередной серии оборонных совещаний в Сочи (их глава государства проводит дважды в год) в мае президент РФ обсудил в том числе работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, которые еще недавно, по его словам, "встречались только в фантастических рассказах". Отдельно рассматривалась тема разработки перспективных образцов вооружений на основе новых физических принципов. Как отметил Путин, такие виды оружия практически на весь ХХI век во многом определят боевой потенциал армии и флота России.

О форуме

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня на территории подмосковного парка и конгрессно-выставочного комплекса "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Кроме того, отдельные показы в рамках форума организуются во всех военных округах РФ. По предварительным оценкам, участие в "Армии-2019" примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий. В мероприятиях форума участвуют более 100 делегаций иностранных государств.

Первые три дня форум работает для специалистов и официальных делегаций, а с 28 июня и до закрытия "Армию-2019" смогут посетить все желающие.

Путин посещал первый такой форум, который прошел в парке "Патриот" в июне 2015 года ("Армия-2015"). Кроме того, верховный главнокомандующий посещал "Патриот" в сентябре 2018 года и принял тогда участие, в частности, в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных сил.