Россия получила первую заявку на экспорт боевого робота "Уран-9Э"

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Россия уже получила первую заявку на экспорт новейшего боевого необитаемого наземного аппарата "Уран-9Э" (экспортно ориентированная версия "Уран-9"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ в ходе форума "Армия-2019".

"Нельзя не отметить стремительный рост интереса к беспилотным комплексам, которые АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал выводить на внешний рынок только в 2018 году. В ФСВТС поступили обращения инозаказчиков на боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9Э" и комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что ряд образцов российской оборонной продукции, недавно выведенных на внешний рынок, пользуется большой популярностью. В их числе автоматы Калашникова 200-й серии, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М" и переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба", а также военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и самолет-заправщик Ил-78МК-90, сообщили в ФСВТС.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Его масса составляет 12 т. "Уран-9" оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, 7,62-миллиметровым пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М" и комплексом управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.