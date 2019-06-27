БМП-3 для российской армии оснастят дополнительной защитой

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Боевые машины пехоты БМП-3 получили дополнительную защиту в виде противокумулятивных решеток и стальных экранов, чтобы выдерживать попадание РПГ. Планируется подписать контракт на поставку комплектов такой защиты для российских войск, сообщил ТАСС в четверг на форуме "Армия-2019" главный конструктор АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (входит в "Высокоточные комплексы") Сергей Абдулов.

Абдулов пояснил, что интерес к обеспечению усиленной защитой БМП-3 появился у военных по итогам антитеррористической операции в Сирии. "Сейчас прошли ведомственные испытания и практически подписан контракт на поставку комплекта дополнительной защиты, в которую входят стальные экраны и противокумулятивные решетки", - сказал он.

Конструктор добавил, что главное преимущество БМП-3 с дополнительными экранами и решетками - "защищенность от попадания кумулятивной гранаты из РПГ". Он добавил, что "от РПГ даже самые современные танки не защищены полностью, а пользоваться этим распространенным гранатометом может даже ребенок".

Образец БМП с противокумулятивными решетками вокруг всего корпуса машины представлен на стенде "Высокоточных комплексов" на форуме "Армия-2019". Такие решетки не дают правильно срабатывать кумулятивному боеприпасу и формировать кумулятивную струю, которая у гранат РПГ-7, например, может пробить более полуметра стали.

Боевая машина пехоты БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. Машина имеет массу более 18 тонн и может плавать. Основное вооружение БМП - 100-миллиметровое нарезное орудие, способное стрелять управляемыми ракетами. В десантном отделении машины могут разместиться пять пехотинцев.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тысячи предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.

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