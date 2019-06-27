РТИ испытал макетный образец радиофотонного радара нового поколения

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты РТИ провели испытания макетного образца радиофотонного радара нового поколения. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2019" генеральный директор группы РТИ Максим Кузюк.

"Макетный образец и программное обеспечение работают, есть конкретный результат. Мы провели эксперименты, и радиолокатор уже строит траекторию движения летательных аппаратов", - сказал он.

По словам генерального директора, теперь перед специалистами стоит задача по созданию имитационно-моделирующего стенда и совершенствованию аппаратной и программной части локатора, включая создание интегральных фотонных схем.

Радиофотонные локаторы имеют существенные преимущества по помехоустойчивости и по устойчивости к воздействию электромагнитного излучения. "Очевидные преимущества фотонных радиолокационных станций - это значительное возрастание точности, надежности, снижение в разы энергопотребления и уменьшение габаритов и веса антенны в десятки раз", - отметил Кузюк.

Применение радиофотонных технологий позволит добиться прорывных результатов в сфере развития радиолокационных систем. Радиофотонная РЛС будет обладать увеличенной дальностью обзора и точностью сопровождения целей, а также значительно меньшими габаритами по сравнению с "традиционными" станциями. Более того, за счет применения фотонных технологий на экране РЛС будут отображаться не цели в виде точек, а образы. То есть оператор увидит реальную цель - самолет, ракету, беспилотник или метеорит.

Ранее пресс-служба группы РТИ сообщила о запуске в 2018 году выпуска вертикально-излучающих лазеров - одного из главных компонентов радиофотонной РЛС.