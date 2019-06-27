РТИ создал самообучающийся комплекс РЭБ против беспилотников

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты "ОКБ-Планета" (входит в группу РТИ) разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащенный искусственным интеллектом, который сможет отличать птиц от беспилотников и воздействовать на последних. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2019" генеральный директор группы РТИ Максим Кузюк.

"В рамках наших работ в части искусственного интеллекта разрабатывается платформа, которая имеет на борту набор предобученных нейросетей, в том числе для задач определения и предсказания поведения объектов, которая, например, позволит отличать дроны от птиц", - сказал он.

Комплекс является инициативной разработкой "ОКБ-Планета".

Внедрение технологий искусственного интеллекта позволит за определенный период времени "обучить" комплекс отличать беспилотники от, например, воробьев или голубей. При этом радиоподавлению будут подвергаться только дроны.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тысячи предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.