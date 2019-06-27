{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Армия-2019"

РТИ создал самообучающийся комплекс РЭБ против беспилотников

Генеральный директор группы РТИ Максим Кузюк заявил, что платформа, в частности, позволит отличать дроны от птиц

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты "ОКБ-Планета" (входит в группу РТИ) разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащенный искусственным интеллектом, который сможет отличать птиц от беспилотников и воздействовать на последних. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2019" генеральный директор группы РТИ Максим Кузюк.

На эту тему
Гендиректор РТИ: наши системы аудиомониторинга определяют до 10 видов угроз

"В рамках наших работ в части искусственного интеллекта разрабатывается платформа, которая имеет на борту набор предобученных нейросетей, в том числе для задач определения и предсказания поведения объектов, которая, например, позволит отличать дроны от птиц", - сказал он.

Комплекс является инициативной разработкой "ОКБ-Планета".

Внедрение технологий искусственного интеллекта позволит за определенный период времени "обучить" комплекс отличать беспилотники от, например, воробьев или голубей. При этом радиоподавлению будут подвергаться только дроны.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тысячи предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.

Теги
РоссияФорум "Армия-2019"
РТИ испытал макетный образец радиофотонного радара нового поколения
Как сообщил гендиректор группы Максим Кузюк, теперь стоит задача по созданию имитационно-моделирующего стенда и совершенствованию аппаратной и программной части локатора
Читать полностью