Источник: утилизация БПК "Керчь" Черноморского флота начнется в 2020 году

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Принято решение о начале утилизации в 2020 году большого противолодочного корабля (БПК) "Керчь" проекта 1134Б Черноморского флота. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Практическая работа по утилизации БПК начнется в 2020 году", - сказал собеседник агентства в ходе 5-го Международного военно-технического форума "Армия-2019".

По его словам, "исполнитель работ будет выбран на основе конкурса".

Ранее предполагалось, что на время ремонта и модернизации ракетного крейсера "Москва" БПК "Керчь" станет флагманом Черноморского флота. Однако в 2014 году в машинном отделении "Керчи" произошел пожар, который вывел корабль из строя. В 2015 году корабль выведен из боевого состава Черноморского флота.

БПК "Керчь" был заложен в 1971 году, спущен на воду в 1972 году, передан флоту в 1974 году.