Путин призвал выпускников военных вузов и далее повышать профессиональный уровень

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал выпускников военных вузов продолжить работать над собой и повышать свой профессиональный уровень на службе в Вооруженных силах РФ. Об этом он заявил на приеме в Кремле в честь выпускников военных вузов.

"Позади годы напряженной учебы. Уверен, все вы хорошо понимаете, чувствуете всю важность пройденного этапа и сумеете в полной мере реализовать полученные знания в службе, обязательно продолжите работать над собой, повышать свой профессиональный уровень, - сказал президент. - Ведь как говорил генерал Брусилов: "Тот, кто успокоился, сложа руки, по окончании какой бы то ни было академии, быстро отстанет от своего времени и дела".

"Поэтому желаю вам идти только вперед, оправдать доверие ваших начальников и командиров, ваших учителей и наставников, всего народа России", - обратился глава государства к выпускникам.

Путин подчеркнул, что нынешние выпускники продолжают великие традиции и героев минувших эпох, и современников, "которые сражались и побеждали в Афганистане, воевали с международными террористами на северном Кавказе, громили их в Сирии".

"Эти святые заветы сберегают ветераны. Верность им делом на поле боя не раз доказывали и ваши сверстники, которые служат России сегодня. И вы своими успехами в боевой подготовке, в постижении военной науки также показали, что стремитесь равняться на лучших. Быть достойными высокого знания защитника Отечества", - отметил Путин.