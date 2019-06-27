Минобороны подписало контракт на 98 вертолетов Ми-28НМ

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ заключило с холдингом "Вертолеты России" (входит в Ростех) контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ. Об этом сообщил журналистам в четверг на форуме "Армия-2019" заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Мне особо об этом говорить нельзя, но 98 вертолетов", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве вертолетов.

Также он рассказал, что модернизация вертолета Ка-52 повысит не только характеристики винтокрылой машины, но и ее вооружения.

"Открыта опытно-конструкторская работа. Это призвано повысить характеристики как вертолета, так и вооружения. Будем выполнять эту работу в ближайшее время", - сказал Криворучко.

По его словам, в следующем году будут заключаться контракты уже на Ка-52М (модернизированную версию).

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.