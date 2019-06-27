Шойгу не стал комментировать информацию о возможном назначении Евкурова своим заместителем

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в окружении экс-главы Ингушетии сообщила, что Евкурова могут назначить замминистра обороны.

"Вы у него спросите", - ответил Шойгу в кулуарах форума "Армия-2019" на просьбу журналиста прокомментировать соответствующую информацию. Шойгу также оставил без конкретного ответа уточняющий вопрос, возможно ли такое назначение.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий.