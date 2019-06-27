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Шойгу не стал комментировать информацию о возможном назначении Евкурова своим заместителем

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Михаил Терещенко/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал комментировать возможность назначения экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова своим заместителем.

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Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в окружении экс-главы Ингушетии сообщила, что Евкурова могут назначить замминистра обороны.

"Вы у него спросите", - ответил Шойгу в кулуарах форума "Армия-2019" на просьбу журналиста прокомментировать соответствующую информацию. Шойгу также оставил без конкретного ответа уточняющий вопрос, возможно ли такое назначение.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Форум "Армия-2019"
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