Бронетранспортер БТ-3Ф планируют оснастить пушкой калибра 30 мм

КУБИНКА /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Бронетранспортер БТ-3Ф получит усиленное вооружение в варианте для российской армии - пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм заменят на 30-миллиметровую пушку. Об этом сообщил ТАСС в рамках форума "Армия-2019" главный конструктор АО "СКБМ" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Сергей Абдулов.

"Интерес у Минобороны к БТ-3Ф существует. Причем их именно интересует увеличение мощности вооружения. Планируется подготовительная работа по установке 30-миллиметрового модуля", - сказал Абдулов.

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф построен на базе БМП-3 и предназначен для перевозки пехотинцев (до 14 человек), а также для огневой поддержки. Масса машины составляет более 18 тонн, бронирование обеспечивает круговую защиту от крупнокалиберного пулемета.

В базовом варианте БТ-3Ф вооружен дистанционно управляемым пулеметом калибра 7,62 мм. Другой вариант вооружения БТ-3Ф - боевой модуль с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.