ВМФ России получит две дизельные подлодки "Лада" по новому госконтракту

КУБИНКА /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Две дизельные подводные лодки "Лада" получит ВМФ России в рамках государственного контракта, заключенного на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом сообщил в эфире телеканала "Звезда" глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, подписан большой контракт на 76 самолетов Су-57. "Мы до 2027 года должны обеспечить поставку Су-57 ... Это дает загрузку для всей производственной кооперации. Ми-28 почти 100 единиц, это новая модификация "НМ", четыре подводные [лодки] - две дизельные и две атомные", - сказал Мантуров.

По его словам, также контракт предусматривает большое количество ракет и средств дальнего поражения.

46 госконтрактов на поставку вооружений Минобороны РФ на сумму более 1 трлн рублей были подписаны на форуме "Армия-2019" в присутствии президента РФ Владимира Путина, в том числе был подписан контракт с "Адмиралтейскими верфями" на создание больших подводных лодок проекта 677 "Лада".

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тысячи предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.