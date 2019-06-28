Россия выводит на рынок первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами

КУБИНКА /Московская область/, 28 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Федюшко/. Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях, вооруженный крылатыми ракетами морского базирования. Об этом ТАСС в ходе 5-го Международного военно-технического форума "Армия-2019" сообщил генеральный директор - генеральный конструктор компании "Радар ммс" Георгий Анцев.

По его словам, новый катер проекта 133РА получил название "Антарес РА", в качестве его основного вооружения выбраны ракеты Club (экспортная версия крылатых ракет "Калибр").

"Мы предложили определенному сегменту рынка решение с "Калибрами". Это интересное решение, учитывая, что катер достаточно скоростной и имеет хорошие мореходные характеристики", - отметил Анцев.

По его словам, "Радар ммс" и "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") предлагают "Антарес РА" различным потенциальным заказчикам из-за рубежа.

"Этот катер может быть достаточно быстро насыщен ракетно-артиллерийским вооружением, способным поражать как сухопутные, так и морские цели", - сообщил Анцев.

Он добавил, что "Антарес РА" является оптимальным решением для государств с ограниченными оборонными расходами, у которых особо актуальной является задача охраны водного пространства. "Это корабль для небольших государств, которые умеют считать свои деньги", - добавил Анцев, отметив, что переговоры относительно возможной поставки корабля уже ведутся. С какими именно странами обсуждается данный вопрос, он не уточнил.

Как отметил глава "Радар ммс", катер "Антарес РА" получил современные средства связи и радиолокации. "К катеру может быть привязан беспилотный летательный аппарат как средство целеуказания", - добавил Анцев.

Ракетный катер на подводных крыльях проекта 133РА "Антарес РА" разработан АО "ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева" (является стратегическим партнером "Радар ммс"). Полное водоизмещение катера составляет 226 тонн, максимальная скорость - до 60 узлов. Корабль оснащается четырьмя крылатыми ракетами Club/"Калибр".