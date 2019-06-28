Истребители и выступления. Под Новосибирском открылся форум "Армия-2019"

Аэродром, где обычно базируются военная авиация, заставлен и наземной боевой техникой, а также различными палатками, между которыми гуляют посетители. Погода совсем не летняя - небо затянуто облаками и поднялся ветер, однако на площадке собрались сотни горожан. Особенно популярны столы со стрелковым оружием, вокруг которых толпится много людей. Военнослужащие за столами приглашают всех желающих подойти и узнать, как собирать, разбирать и стрелять из пистолетов Макарова и Ярыгина, автомата АС и гранатометов.

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Открытие площадки 5-го Международного военно-технического форума "Армия-2019" прошло в пятницу в городе Обь под Новосибирском. Посетить выставку военной техники и посмотреть на показательные выступления военнослужащих собрались около 7,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

Много гостей собирается посмотреть и показательные выступления военных, которые, зажигая дымовые шашки, стреляют из автоматов и демонстрируют акробатические приемы и элементы рукопашного боя.

"Для меня это очень необычно, так как вижу в первый раз. Глядя на все это, испытываешь гордость за нашу армию, - рассказала ТАСС жительница Новосибирска Наталья Усенко, - Мы вообще пришли ребенку показать".

Среди зрителей много подростков в военной форме и темно-синих беретах, это члены военно-патриотических клубов. Павел Кавлов вместе с товарищами из клуба "Звезда" приехал на "Армию-2019" из села Суенга за 200 км от Новосибирска.

"В школу пришло письмо, что тут такие мероприятия проходят, и наш преподаватель по ОБЖ и технологии Константинов Николай Владимирович решил нас свозить ознакомиться с армией, с техникой", - пояснил ТАСС Павел.

Выставка техники

Под выставку военной техники на аэродроме выделили две действующих взлетно-посадочных полосы. Почти каждую представленную машину можно рассмотреть внутри - посидеть за рулем, посмотреть в прицел пулемета или пушки. Всего здесь более 80 единиц техники. Наибольшее внимание к себе привлекают самолеты, в особенности истребитель-бомбардировщик Су-34, вокруг которого разложены для демонстрации используемые им боеприпасы.

"Это снаряды, бомбы, ракеты. Например, ракеты с головками самонаведения, которые по земле "работают". Но здесь все боеприпасы - выставочные", - пояснил ТАСС летчик Денис Сазонов, который показывает посетителям самолет.

Кроме военной техники посетителей привлекает и другая армейская инфраструктура, в частности медицинские палатки для оказания первой помощи. "Это палатка сборно-разборная, силами восьми человек она может в течение двух часов быть собрана и еще часа полтора нужно, чтобы насытить ее оборудованием. Здесь должна работать бригада из двух врачей. Могут работать операционные сестры, врач-хирург, врач-анестезиолог", - пояснил ТАСС начальник хирургического отделения капитан Павел Жубатинский.

Представлена на форуме и совсем новая техника, которую ранее не демонстрировали гражданским. Это, в частности, машина дистанционного разминирования "Листва", которая предназначена для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". "Листва" находится на вооружении ракетных войск стратегического назначения совсем недавно.