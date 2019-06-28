В Минобороны назвали причину сокращения расходов на оборону

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сокращение расходов бюджета РФ на национальную оборону связано с завершением первой госпрограммы вооружений (ГПВ), которая предполагала значительное финансирование разработок и модернизации военных производств. Такое мнение в эфире телеканала " Звезда " высказала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Расходы на национальную оборону - они были и остаются в приоритете. Другое дело, что, если посмотреть на долю ВВП, доля расходов на национальную оборону действительно имеет тенденцию к снижению. Если в 2018 году этот процент составлял 3,2%, то в 2019 году - 2,9%, на 2020 год - 2,9%. На самом деле это запланированное снижение, вообще не связанное с военно-политической, экономической ситуацией. Это связано с процессом перевооружения армии", - сказала она.

По ее словам, сейчас реализуется вторая госпрограмма вооружений на 2018-2027 годы. При этом в рамках первой ГПВ оборонно-промышленный комплекс получил мощную финансовую поддержку, чтобы обеспечить процесс реализации программ.

"Надо было разогнать промышленность, надо было приоритетом профинансировать новые разработки, опытно-конструкторские работы и НИОКР, надо было модернизировать производство многих предприятий, - сказал она. - Сегодня пик этого госзаказа на НИОКРы пройден, и мы переходим на серийные поставки. В новой ГПВ спланированы серийные поставки того, что [составляют] вооружения, которые разрабатывались в рамках первой ГПВ".