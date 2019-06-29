Минобороны получит на вооружение новейший миномет "Дрок"

КУБИНКА /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Самоходный миномет "Дрок", разработанный для ВДВ, заменит все существующие минометы калибра 80 мм и более, сообщил журналистам в субботу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

По его словам, это новейшая разработка в сфере орудий войсковой артиллерии.

"Разработан миномет, который в ближайшее время заменит все существующие минометы в ВС РФ от 80-миллиметровых и более" - сказал Булгаков, отвечая на вопрос про миномет "Дрок".

Ранее в Минобороны сообщили, что государственные испытания самоходного миномета "Дрок", разработанного для Воздушно-десантных войск, состоятся в 2019 году. Новейшая минометная система предназначена для поддержки десантно-штурмовых подразделений ВДВ.

Комплекс создан на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ". Миномет может вести огонь обычными боеприпасами, а также новыми минами с повышенной мощностью и дальностью. Стрельба возможна из боевого отделения машины и с грунта.

Масса "Дрока" составляет 14 тонн, экипаж - четыре человека. Дальность стрельбы миномета - от 100 м до 6 км, скорострельность - порядка 12 выстрелов в минуту, боекомплект - 40 мин.