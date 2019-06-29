Петрозаводск принял парад с участием боевой техники в честь 75-летия освобождения города

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июня. / ТАСС/. Военный парад в честь 75-й годовщины освобождения Карелии от финской оккупации в годы Великой Отечественной войны прошел в субботу в Петрозаводске. Торжественным маршем по площади им. Кирова прошли свыше 500 военнослужащих Петрозаводского, Ленинградского и Псковского территориальных гарнизонов, личный состав министерств и ведомств республики, а также участие в параде приняли более 40 единиц боевой техники.

Под звуки мелодии "Священная война" в исполнении сводного оркестра Западного военного округа (ЗВО) торжественное шествие открыла рота почетного караула. Парад от начальника Петрозаводского территориального гарнизона полковника Владимира Стрелкова принял заместитель командующего войсками ЗВО генерал-майор Михаил Чернышев. Поздравить горожан и ветеранов прибыл командующий ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

"За время боев на территории Карелии в 1941-1944 годы потери Красной армии составили до 150 тыс. человек, за 38 месяцев 500 тыс. мирных жителей погибли или умерли от голода в лагерях. Мы преклоняемся перед подвигом этого поколения, отстоявшего нашу землю. Мы никогда не забудем тех, кто погиб от вражеской пули в годы оккупации или был замучен в концлагерях. Мы склоняем головы перед людьми, подаривших нам будущее. Мы никогда об этом не забудем и позволим забыть никому", - заявил генерал-полковник Журавлев с трибуны, объявив затем минуту молчания в память о павших.

Открыл часть торжественного марша парадный расчет 138-й отдельной Красносельской ордена Ленина краснознаменной мотострелковой бригады шестой общевойсковой армии в исторической форме и оружием времен Великой Отечественной войны. Механизированная часть парада стартовала с выезда легендарного танка Т-34. По площади проехали боевые машины Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр". В небе над Петрозаводском пролетели вертолеты Ми-8, Ми-28, истребители МиГ-31БМ. Завершил парад истребитель Су-35.

Во время оккупации, которая продолжалась с осени 1941 года, в Петрозаводске действовали концентрационные лагеря, куда захватчики отправляли местных жителей. Город от оккупации освободили во время Свирско-Петрозаводской операции 1944 года.